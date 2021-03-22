الآن .. نتيجة الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي بالرقم القومي
كتب- أسامة علي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020/2021 لطلاب الصفين الأول الثاني الثانوي؛ عبر موقعها الرسمي.
وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه متاح الآن الحصول على نتيجة الصفين الأول و الثاني الثانوي، عبر الرابط التالي:اضغط هنا
ويمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي؛ الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول باتباع الخطوات التالية:
_ الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021 من اضغط هنا
_ تسجيل الايميل البريد الإلكتروني المدرسي .
_ كتابة كود الطالب.
_ كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
_ اختيار أيقونة عرض النتيجة.
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