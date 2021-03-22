أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

رئيس جهاز دمياط الجديدة: طرح الموقع المقترح للاستثمار بنشاط طبي

12:27 م الإثنين 22 مارس 2021
رئيس جهاز دمياط الجديدة: طرح الموقع المقترح للاستثمار بنشاط طبي

المهندس محمد رجب

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على طرح موقع مقترح للاستثمار بمدينة "المنصورة الجديدة "( بنشاط طبي)، بمركز الخدمات الفاصل بين المرحلتين الأولى والثانية، على مساحة 32355 مترا مربعا.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس الجهاز، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض، والارتفاع أرضي ودوران متكرران، وبردود 6م من جميع الجهات، ويتم الالتزام بالشروط الخاصة بوزارة الصحة و باشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة، كما أن مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، لافتاً إلى أن المساحة المقترحة لتنفيذ المشروع تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز. ​

WhatsApp Image 2021-03-13 at 9.11.55 PM (1)

المهندس محمد رجب مدينة دمياط الجديدة الاستثمار المجتمعات العمرانية

الخبر التالى:

فايق: على المجتمع الدولي مسؤوليات كبيرة لدرء الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كتل حارة وانخفاض رؤية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا