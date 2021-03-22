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أولى وثانية ثانوي.. كيف تحصل على نتيجة التيرم الأول في خطوات بسيطة؟

12:26 م الإثنين 22 مارس 2021
أولى وثانية ثانوي.. كيف تحصل على نتيجة التيرم الأول في خطوات بسيطة؟

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد قليل.

وقررت وزارة التربية والتعليم، تقسيم مواعيد إعلان النتيجة على فترتين، لتصبح على النحو

الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهراً

الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً

ويمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؛ الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي فور إعلانها باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021

https//moe-register.emis.gov.eg

- اختيار الطالب الصف الثانوي التابع له.

- كتابة كود الطالب.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

- اختيار أيقونة عرض النتيجة.

وزارة التربية والتعليم نتيجة التيرم الأول ثانية ثانوي أولى ثانوي

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