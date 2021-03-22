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قبل رمضان.. 450 جنيهًا مكافأة للعاملين بالإسعاف

12:07 م الإثنين 22 مارس 2021
قبل رمضان.. 450 جنيهًا مكافأة للعاملين بالإسعاف

هيئة الإسعاف المصرية

كتب - أحمد جمعة:

قررت هيئة الإسعاف المصرية، صرف 450 جنيهًا مكافأة لجميع العاملين بالهيئة؛ تشجيعًا لهم على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

وشدد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، على صرف قيمة المكافأة للعاملين على رأس العمل خلال شهر مارس الجاري، على أن يتم الصرف يوم 8 أبريل، قبيل شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك في منشور من هيئة الإسعاف حصل عليه مصراوي، إلى مديري عام الأقاليم ومديري الوحدات الحسابية بالهيئة.

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هيئة الإسعاف المصرية مكافأة للعاملين بالإسعاف محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف

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