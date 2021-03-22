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رئيس جهاز مدينة السادات: تنفيذ 21 قرار غلق وتشميع لمحال وبدرومات وقطع أراضٍ صناعية

11:49 ص الإثنين 22 مارس 2021
رئيس جهاز مدينة السادات: تنفيذ 21 قرار غلق وتشميع لمحال وبدرومات وقطع أراضٍ صناعية

غلق وتشميع

كتب- مصراوي:

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال والبدرومات المخالفة للنشاط، ومنشآت بقطع الأراضي الصناعية التي تعمل بدون ترخيص بالمناطق الصناعية وامتداداتها، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز والأجهزة الأمنية وشركة الكهرباء.

وقال رئيس الجهاز: إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 21 قرار غلق وتشميع وتم رفع عدادات الكهرباء عن المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من منطلق حرص الجهاز على القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وأكد المهندس علاء منيع، على مسئولي الإدارات المختصة بضرورة متابعة سير العمل بمختلف أنحاء المدينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحرير المخالفات لكل من يخرج عن القانون.

غلق وتشميع مدينة السادات المهندس علاء منيع أراضي صناعية

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