بحضور وزراء وخبراء.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لتعزيز المحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات
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كتب- محمد نصار:
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا" بأحد فنادق وسط القاهرة.
يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلين عن حكومة مصر ومحمد فايق، كما يشارك الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عبر تطبيق زووم.
ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.
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