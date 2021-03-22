فايق: الشعب الفلسطيني هو الأكثر نضالا.. ونتطلع لإنجاز المصالحة الفلسطينية

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كتب- محمد نصار:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الفضل في الوصول للوضع الحالي والتمسك بالأرض الفلسطينية هو صمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف فايق، أنه لا يوجد شعب مناضل في العالم مثل الشعب الفسطيني.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا" بأحد فنادق وسط القاهرة.

وعبر عن تطلعاته لتحثيق المصالحة الفلسطينية بيه الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

يشارك في افتتاح المؤتمر ممثلين عن حكومة مصر ومحمد فايق، كما يشارك الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عبر تطبيق زووم.

ويشارك في الأعمال خبراء وقضاة وأكاديميون في مجالات العلوم السياسية والقانون الدولي والقانون الجنائي وقادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من مصر وفلسطين وعدد من الدول العربية.