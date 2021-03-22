توجيهات الرئيس بشأن المرأة والوضع الاقتصادي أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الإثنين على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة خلال تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، فيما أبرزت كذلك العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، جاء على رأسها الوضع الاقتصادي للدولة.

وأبرزت كافة الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية فخر وتقدير واعتزاز بالمرأة المصرية في يوم الاحتفال السنوي بها باعتبارها الحارس الأمين على الهوية المصرية.

وأشارت الصحف إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بأن الاحتفال بيوم المرأة المصرية أصبح بمثابة درع سنوي تمنحه الدولة للمرأة المصرية تقديرًا لما تقوم به من جهود يومية للمشاركة في بناء الوطن، وتأكيده بأن المرأة كانت ولاتزال الدرع الحامية للوطن.

ولفتت الصحف إلى تشديد الرئيس على أن احترام المرأة قديم قدم الحضارة المصرية ووصل إلى درجة التقديس حيث كانت كافة رموز الحكمة والعدالة والقوة في صورة امرأة وبذلك تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم.

وأوضح الرئيس السيسي أنه منذ توليه المسئولية جعل من دعم المرأة محورًا أساسيًا في خطة الدولة الشاملة للتنمية وأصبحت نموذجًا يحتذى به في كافة القطاعات والمحافل الدولية.

كما نوهت الصحف بتوجيهات الرئيس السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج، وتوجيه البنك المركزي بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بمنح القروض وتسهيل ما يلزم من تدابير مالية تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا ولاسيما المرأة المعيلة.

وقالت الصحف إن الرئيس وجه وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أمن وسلامة المرأة في كافة وسائل المواصلات العامة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارتي التضامن الاجتماعي، والزراعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بمساندة المرأة في إطار البرامج الإنتاجية والتثقيف المالي التي يتم تنفيذها.

وأشارت الصحف كذلك إلى توجيه الرئيس لوزارة المالية بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة الغارمات وإطلاق ما يلزم من مبادرات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة بالعمل على تحسين مشاركة المرأة في المراكز القيادية ومجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.

وفي سياق متصل، لفتت الصحف إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصه على أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بصورة متوازنة من خلال حوار مجتمعي يلبي كل المطالب.

وقال الرئيس السيسي إن كافة مؤسسات الدولة، سواء الأزهر أو البرلمان أو مجلس الشيوخ أو الحكومة، حريصة على القانون الذي سيصدر، لأن الهدف من القانون هو مصلحة الناس وليس شيئا آخر، مؤكدا السعي للوصول إلى نتيجة تسعد وتسهل وتيسر الأمور طبقا للتطور الذي حدث في المجتمع.

ونبه الرئيس السيسي إلى أن فكرة الانفصال بين الزوج والزوجة أمر صعب على الأسرة خاصة الأولاد، وقال "إن القوانين ليست كل شئ، الأصل في مثل هذه الأمور هو استعداد المجتمع والأسرة أن توفر ما أمكن من مناخ مناسب للطفل أو الطفلة والتقليل قدر الإمكان من حجم الأثر الصعب على الأطفال".

وناشد الرئيس السيسي ، الأزواج والزوجات المنفصلين عدم الحديث أمام أبنائهم بشأن الخلافات التي أدت إلى الانفصال بينهم حتى لا يحدث ذلك شرخا في شخصية الطفل أو الطفلة ومن أجل إعطائهم فرصة ليشبوا أشخاصا متوازنين ومستقيمين بعيدا عن الإساءة لكم ولهم.

كما أبرزت الصحف التهنئة التي قدمتها قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي للأمهات عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والتي أكدت خلالها على أن الأم المصرية صاحبة عطاء لا ينضب وتضحيات لا تنتهي.

من جانبها، ركزت صحيفة الجمهورية على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية، وإشارته إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيض الفجوة بين الواردات والصادرات، وكذا ترشيد الإنفاق العام وتشجيع الاستهلاك، خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ولفتت الصحف إلى تصريحات طارق عامر بأن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.

كما استعرض المحافظ النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة "كورونا"، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر.

من جانبه، توجّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالشكر لمحافظ البنك المركزي على الجهود المبذولة من جانبه خلال الفترة الماضية، والتنسيق الكامل مع وزارة المالية لإنجاز العديد من الملفات المشتركة، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من هذه الملفات ومناقشتها بما يسهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري.

أما جريدة الأخبار، فاهتمت بتصريحات محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والتي أكد فيها أن الدولة لا تسعى ولا ترضى بإحداث أي ضرر للمواطنين، بل إنها تهدف لضبط العمران، وإشارته إلى أنه تم التوجيه باستئناف أعمال البناء في القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، وفي الوقت نفسه استمرت أعمال البناء في جميع المشروعات القومية التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال ندوة للحوار المجتمعي، حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، شارك فيها وزير التنمية المحلية وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بمشاركة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن مختلف المحافظات.

وأشارت الصحف إلى توضيح وزير التنمية المحلية بأن إجراءات التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق، مضيفًا أنه يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة، في أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور في البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر.

بدورها أبرزت "الأهرام" تأكيد وزير النقل المهندس كامل الوزير ضرورة الالتزام بالانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بموقع المحطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية نهاية العام الجاري، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وتأكيده أهمية المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، وذلك خلال تفقد الوزير لعدد من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.

وأكد وزير النقل وفقا للصحف أهمية اتباع قواعد السلامة والأمان أثناء العمل حرصاً على أرواح العاملين، مع ضرورة ارتدائهم لكافة وسائل الحماية، وكذلك الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.

أما صحيفة المصري اليوم فاهتمت بتأكيد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة لا تنسى رجالها الذين كانوا نموذجاً في العطاء والانضباط والالتزام والعمل، وأنهم سيظلوا في ذاكرة القوات المسلحة عرفاناً بما قدموه لمصر وجيشها وأن تكريمهم اليوم يعد إبرازاً للقدوة والمثل العليا، مشيداً بدورهم في الوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام، وذلك خلال حضوره مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستظل حريصة على توفير كافة الإمكانيات لبناء أجيال من القادة العسكريين الذي يتسلمون الراية ممن قبلهم على أسس علمية صحيحة.

كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

وبالنسبة لجريدة الوطن، فاهتمت بموافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأشارت الصحف إلى أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، وأن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، وإلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.