التمويل العقاري| كيف تحسب ثمن شقة أقل من مليون جنيه بالأقساط والتفاصيل؟

كتب- محمد عبدالناصر:

حدد البنك المركزي بعض شروط المبادرة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري الذي وجه رئيس الجمهورية بإطلاقها بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة.

ويشترط لمحدودي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري على 4500 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية من خلال المبادرة على 350 ألف جنيه، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، يشترط ألا يزيد الدخل الشهري على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية على مليون جنيه.

وفيما يلي نستعرض قيمة الأقساط لعدد من الشقق لأقل من مليون جينه بعد سداد قيمة جدية الحجز، حيث تسدد جهة التمويل ما يقرب من 80% من قرض التمويل العقاري..

- النموذج الأول لو كان سعر الشقة مليون جنيه، سيتم سداد 20% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد آدنى، لكن في بعض مشروعات وزارة الإسكان يمكن أن تزيد هذه النسبة وتصل لـ30%.

- قيمة الحد الأدنى الـ20% من ثمن الوحدة هو 200 ألف جنيه، ويتبقى 800 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة.

- قيمة القسط الشهري ستصل لـ 2815 جنيه، حيث يصل سعر الشقة النهائي بعد مليون و213 ألف جنيه، وتكون نسبة الفائدة 213 ألف، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4 آلاف جنيه، وحجم الفائدة طول فترة السداد ستكون 176 ألف جنيه.

- النموذج الثاني وهو شقة يصل سعرها لـ500 ألف جنيه، يتم سداد 20% جدية حجز، والتي تبلغ 100 جنيه ويتبقى 400 ألف هم قيمة التمويل العقاري.

- قيمة القسط ستصل لـ1,407، ويكون إجمالي السداد 606 ألف جنيه بعد انتهاء مدة التمويل، حيث وصل حجم الفائدة في هذا النموذج 106 ألف جنيه.

- أما النموذج الثالث وهو موجه لمحدودي الدخل لسعر وحدة 350 ألف جنيه، حيث يتم سداد 20% من ثمن الوحدة والمقدر بـ 70 ألف جنيه.

- ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقى وهو 280 ألف جنيه، حيث سيصل القسط الشهري لـ985 لمدة 30 سنة، وبهذا يكون إجمالي الفائدة 74 ألف جنيه طوال مدة التقسيط.

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