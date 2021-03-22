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السيسي يستجيب لطلب "سائقة التروسيكل": "هندبر كل اللي انتي عايزاه" (فيديو)

12:09 ص الإثنين 22 مارس 2021
السيسي يستجيب لطلب "سائقة التروسيكل": "هندبر كل اللي انتي عايزاه" (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحالة السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها لأن لديها 5 بنات، وتعمل سائقة على تروسيكل من أجل توفير عيشة كريمة لهم.

وقال الرئيس في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC: "أنا بأبلغ تحياتي واعتزازي وكمان ألمي الشديد إن يبقى فيه 5 بنات، وهي بتجري عليهم كده وإحنا بنتفرج".

ووجّه الرئيس السيسي حديثه لسائقة التروسيكل، قائلًا: "ربنا يديكي الصحة.. هندبر كل اللي عايزاه وهي تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا.. والسيدة دي ست بـ100 راجل وبقول لكل مسئول في مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم وناسكم الست عرض، وإحنا مسئولين عنها في الظروف اللي زي دي".

السيسي سائقة التروسيكل برنامج من مصر
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