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مجلس "الصحفيين": عقد الجمعية العمومية والانتخابات 2 أبريل في مقر نادي المعلمين

11:45 م الأحد 21 مارس 2021
مجلس "الصحفيين": عقد الجمعية العمومية والانتخابات 2 أبريل في مقر نادي المعلمين

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مينا غالي:

عرض نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مساء اليوم الأحد، مشروع قرار بالتمرير على أعضاء مجلس النقابة، يتعلق بمكان انعقاد الجمعية العمومية القادمة يوم 2 أبريل المقبل، ووافق الأعضاء على القرار.

وفيما يلي نص القرار:

"اتخذ مجلس النقابة بالتمرير مساء الأحد 21 مارس 2021 القرار التالي: بناء على الخطاب المرسل لنقيب الصحفيين من الزميل خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية، والذي يقترح فيه عقد الجمعية وإجراء الانتخابات بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة بساحة فضاء تبلغ مساحتها 5600 متر مربع، بما يسمح باستضافة الجمعية العمومية والانتخابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحصوله على الموافقة المبدئية من السيد نقيب المعلمين.

وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة يوم الجمعة 2 أبريل 2021."

ووجّه نقيب الصحفيين ومجلس النقابة الشكر إلى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلف الزناتي، لموافقته على هذه الاستضافة وتقديمها هدية للصحفيين ونقابتهم بدون مقابل، تقديرًا منه وأعضاء نقابة المعلمين لهم.

ضياء رشوان نقيب الصحفيين نادي المعلمين نقابة الصحفيين

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