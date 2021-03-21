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​"الكهرباء": 25 ألفا و400 ميجاوات حمل الأحد

11:25 م الأحد 21 مارس 2021
​"الكهرباء": 25 ألفا و400 ميجاوات حمل الأحد

خطوط الكهرباء

القاهرة- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى اليوم الأحد، بلغ 25 ألفًا و400 ميجاوات مقابل 25 ألفا و100 ميجاوات أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 16 ألفا و969 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، حيث فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 ، والذي تلقى 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي.

هذا المحتوى من

الكهرباء وزارة الكهرباء شكاوى المواطنيين

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