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طوارئ في المطار لتعطل محرك طائرة سودانية أثناء الهبوط

10:27 م الأحد 21 مارس 2021
طوارئ في المطار لتعطل محرك طائرة سودانية أثناء الهبوط

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، حالة طوارئ على الممر 05C، بالتزامن مع هبوط طائرة سودانية قادمة من الخرطوم، بعد توقف المحرك الأيمن بها أثناء رحلتها في الجو قبل الهبوط في القاهرة، وتم التعامل معها وإنزال الركاب بسلام.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن برج المراقبة بالمطار تلقى إشارة من قائد طائرة تابعة لإحدى الشركات السودانية، والقادمة من الخرطوم إلى مطار القاهرة قبل هبوطها بنحو 30 ميلًا، تفيد بتوقف المحرك الأيمن للطائرة القادمة على متنها نحو أكثر من 120 راكبًا.

تابعت المصادر على الفور تم عمل انتشار سريع على الممر لكافة الجهات العاملة بالمطار، وتم انتظار هبوط الرحلة على ممر 05C، وتم التعامل من قبل فرق قطاع العمليات على المهبط، وإنزال الركاب بسلام دون أي إصابات أَو خسائر، وجاري التعامل مع عطل الطائرة.

مطار القاهرة الدولي طائرة سودانية تعطل محرك طائرة

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