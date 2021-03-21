وكيل "الصحفيين": اتفاق مبدئي على استضافة نقابة المعلمين للجميعة العمومية
كتب- مينا غالي:
أكد خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه رفع إلى نقيب الصحفيين تقريرًا عن أماكن عقد الجمعية العمومية يوم 2 أبريل المقبل.
وشدد رئيس اللجنة على أن ساحة الانتظار بدار القضاء العالي صغيرة، كما أنها غير متاحة للتأجير، ونفس الأمر ينطبق على جمعية الشبان المسلمين.
وأكد وكيل النقابة، أنه التقى أمس مع خلف الزناتي نقيب المعلمين حيث تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن تستضيف نقابة المعلمين الجمعية العمومية والانتخابات في مقر ناديها بالجزيرة، وهي أرض فضاء منبسطة مساحتها 5600 متر تكفي للجان الـ 32 وبها مساحة أكبر من الحدائق لراحة الأعضاء وقاعة مساحتها ألفي متر لاستضافة الجمعية العمومية، وأكد نقيب المعلمين أنه لن يتم تقاضي أي قيمة إيجارية تقديرًا للجنة المشرفة على الانتخابات والجماعة الصحفية.
وأوضح ميري أن اللجنة في انتظار رأي مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأنها التقت أمس بعدد من الزملاء المرشحين والذين أكدوا موافقتهم على هذا الاقتراح، مشددًا على أن المكان يضمن سلامة الزملاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
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