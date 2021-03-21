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وزير الآثار يناقش ضوابط السياحة مع نظيره السعودي

08:15 م الأحد 21 مارس 2021
وزير الآثار يناقش ضوابط السياحة مع نظيره السعودي

الدكتور خالد العناني

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا تنسيقيًا عبر الفيديو كونفرانس مع نظيره السعودي، أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، حيث تم مناقشة التحديث المستمر وتبادل وجهات النظر حول ضوابط السياحة خاصة بين بلدان الشرق الأوسط.

وبحسب بيان اليوم، وجه وزير السياحة السعودي الدعوة إلى الدكتور خالد العناني لحضور اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والمقرر انعقادها في الرياض في إبريل المقبل.

كما وجه الدكتور خالد العناني الدعوة إلى وزير السياحة السعودي لحضور احتفالية موكب المومياوات الملكية، وقد رحب الوزير بالدعوة معربًا عن سعادته لحضور هذا الحدث الهام.

خالد العناني وزير السياحة والآثار الفيديو كونفرانس أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي

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