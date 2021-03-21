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تعطل حركة السكك الحديدية بعد نشوب حريق بقطار "القاهرة /الإسكندرية" (صور)

07:33 م الأحد 21 مارس 2021
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كتب- محمود مصطفى:

اندلع مساء اليوم الأحد، حريق في العربة الخامسة بالقطار رقم "31" المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، بمحطة قها.

وسارع الركاب للنزول من القطار على الفور، وقام راكب بشد فرملة الطوارئ، لإجبار السائق على النزول.

كما حاول الركاب إخماد الحريق الذي شب أسفل العربة الخامسة، قبل أن تقوم نقطة الشرطة بالسيطرة عليه عبر الطفايات، قبل أن يمتد إلى العربات الأخرى.

وأرجع بعض الكمسارية المرافقين للقطار نشوب الحريق بسبب حرارة الجو.

حريق بقطار القاهرة الإسكندرية حريق قطار اندلاع حريق قوات الحماية المدنية

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