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دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام

07:18 م الأحد 21 مارس 2021
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام

نوال السعداوي

(مصراوي):

أقيمت مراسم دفن الدكتورة نوال السعداوي، مساء اليوم الأحد، في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر، بحضور الأسرة فقط بسبب ظروف وباء كورونا، في غياب وسائل الإعلام لرغبة أسرتها.

ورحلت السعداوي اليوم الأحد بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ90 عامًا.

يذكر أن نوال السعداوى ولدت عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، واحدة من أهم الكاتبات المصريات والإفريقيات على مصر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا وفازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، كما نالت جائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا، تعد أشهر من نادى بتحرير المرأة، وضعت مؤلفات حققت صدى واسعا لتناولها قضايا المجتمع بشكل مختلف.​

نوال السعداوي وفاة نوال السعداوي وباء كورونا

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