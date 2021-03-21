ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية

كتب– أسامة علي:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل خلال احتفالية تكريم (المرأة المصرية والأم المثالية 2021) اليوم الأحد، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وجاءت الرسائل كالتالي:

1- "دايمًا أقول الدعاء ده كل ما موجة كورونا تقرب.. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم".

2- "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مبادرة حياة كريمة كانت من أجل المرأة المصرية في الأساس".

3- "منذ أن توليت مسئولية هذا الوطن جعلت دعم وتمكين المرأة محورًا أساسيًا في خطة الدولة الشاملة للتنمية".

4- "أنت البطلة في نجاح سياسات الدولة وخططها".

5- ""تصدينا لموضوع الغارمات على أمل إنه ينتهي، لكن الرقم بيزيد".

6- "الدولة حريصة على خروج قانون الأحوال الشخصية بأفضل صورة ممكنة ويحقق التوازن بين الزوج والزوجة".

7- "تكلفة المرحلة الأولى من تطوير الريف قد تتجاوز 200 مليار جنيه".

8- "الدولة المصرية على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد".

9- "أوجّه التحية لشيخ الأزهر على مشروع القانون المقدم من الأزهر بشأن الأحوال الشخصية".

10- "أوجه مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون بمنع زواج الأطفال "الزواج المبكر" بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج".

11- "أوجّه وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في المواصلات العامة لإحكام أمنها وسلامتها".

12- "أوجّه البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالقروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجًا".

13- "تكليف التضامن والزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية".

14- "قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات اللازمة للحد منها".

17- "تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار".

18- "تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها".

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