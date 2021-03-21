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"معلومات مجلس الوزراء": إنشاء وتجديد 494 محطة رفع مياه في جميع المحافظات

06:23 م الأحد 21 مارس 2021
"معلومات مجلس الوزراء": إنشاء وتجديد 494 محطة رفع مياه في جميع المحافظات

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

(مصراوي):

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إنفوجرافيك حول اليوم العالمي للمياه، يتضمن أهم المعلومات والتوقعات حول وضع المياه عالميًّا؛ إذ يحتفي العالم في 22 مارس سنويًّا منذ عام 1993، باليوم العالمي للمياه، تذكيرًا بأهمية المياه العذبة، وتعذر حصول أكثر من ملياري فرد على المياه الصالحة للشرب.

وكذلك اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك رغم عوائق الزيادة السكانية وتغير المناخ.

وفي هذا الإطار اتخذت وزارة الموارد المائية والري العديد من الإجراءات في السنوات الماضية منذ 2014؛ بهدف المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك لتفادي أزمات المياه محليًّا، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وكان أبرزها:

- 494 محطة رفع تم إنشاؤها/ إحلالها وتجديدها بجميع محافظات الجمهورية.

- 1180 كم أطوال ترع تم تأهيلها بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه حتى 8 مارس 2021.

- 516 ألف فدان مساحة الأراضي المستهدف تطبيق طرق الري الحديث بها في 2020/ 2021.

كما أنه وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة؛ سيزيد الطلب على المياه عالميًا بنحو 50% بحلول 2040، كما أن قرابة 4.2 مليار نسمة أي نصف سكان العالم حاليًا يفتقرون للصرف الصحي الآمن.
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