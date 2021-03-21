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فتح باب التسجيل للشركات الراغبة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة "مستند"

04:50 م الأحد 21 مارس 2021
فتح باب التسجيل للشركات الراغبة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة "مستند"

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

أعلن جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، عن فتح باب تأهيل وتسجيل الشركات الراغبة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وتشمل مجالات التسجيل للشركات ما يلي:

1- خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية وكنس ونظافة الشوارع.

2- خدمات إدارة وتشغيل وإنشاء محطات المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية/ الزراعية.

3- خدمات إدارة وتشغيل وإنشاء مواقع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية.

ونص الإعلان على أنه على الشركات المتقدمة ملئ نماذج التأهيل والقيد بكل ملحقاتها وفقا للضوابط.

وتضمن الإعلان أن تلقي الطلبات يكون مدة شهر واحد اعتبارا من 1 أبريل 2021 على أن تقوم الشركات بتقديم نسخة ورقية مختومة بخاتم الشركة وأخرى إلكترونية على قرص مدمج أو أي وسيط تخزين إلكتروني وتتقدم الشركة بهذه المستندات إلى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات باليد أو من خلال البريد.

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وزارة البيئة جهاز تنظيم إدارة المخلفات المخلفات الصلبة نقل المخلفات

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