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أمطار على القاهرة وأتربة وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع

04:21 م الأحد 21 مارس 2021
أمطار على القاهرة وأتربة وشبورة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية بداية من الاثنين 22 مارس حتى السبت المقبل 27 مارس، والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين:

فرص أمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة 20%، وأتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

الثلاثاء:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الأربعاء:

نشاط رياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، تكون مثيرة للرمال على جنوب البلاد.

الخميس:

شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

الجمعة:

شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب الصعيد.

السبت:

شبورة مائية خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أمطار شبورة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية

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