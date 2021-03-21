رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد الموافقة على تعديل قانوني العقوبات والقطن
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
ويعاود المجلس الانعقاد غدا، لاستكمال المدرج على جدول الأعمال، حيث من المقرر مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة جودة التعليم الفني.
وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على تعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتعديلات قانون القطن.
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