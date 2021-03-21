أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد الموافقة على تعديل قانوني العقوبات والقطن

04:17 م الأحد 21 مارس 2021
رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد الموافقة على تعديل قانوني العقوبات والقطن

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

ويعاود المجلس الانعقاد غدا، لاستكمال المدرج على جدول الأعمال، حيث من المقرر مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة جودة التعليم الفني.

وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على تعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتعديلات قانون القطن.​

مجلس الشيوخ الجلسة العامة للشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق القطن قانون العقوبات

الخبر التالى:

الموت يهزم الجريئة نوال السعداوي.. (بروفايل)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا