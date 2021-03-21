البيئة والاتصالات توقعان بروتوكول تعاون بشأن تسهيل إنشاء أبراج المحمول

كتب- محمد نصار:

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة البيئة ويمثلها في التوقيع الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمثلها في التوقيع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي ذلك استكمالا لجهود الوزارتين في تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتتواءم مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمستشار جوزيف إدوارد المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت ياسمين فؤاد، على أن الهدف من توقيع البروتوكول هو مراجعة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها للموافقة على الترخيص بإنشاء محطات وأبراج الهاتف المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بما يدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية وإصدار الترخيص وبما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات.

وأضافت أن مدة العمل بالبروتوكول تبلغ 3 أعوام قابلة للتجديد، لافتة إلى الاستجابة السريعة لعملية التطوير، مع الوعي الكامل بأننا في مرحلة نسابق فيها الزمن الأمر الذي يتطلب تبسيط تلك الإجراءات ويتم العمل على الانتهاء من ذلك خلال 10 أيام.

وشددت على بذل قصارى الجهود في هذا الشأن للوفاء بالغرض من إنشاء أبراج المحمول في وقت محدد ولصالح المستثمرين دون الإخلال بسلامة البيئة وصحة الإنسان مؤكدة على أن سلامة المواطنين هي هدفهم في المقام الأول.

وأوضحت فؤاد، أن وزارة البيئة تعمل بقوة على ملف المخلفات الإلكترونية سواء من الجانب التشريعي والخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد حيث يتم مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة به مع كافة الوزارات ومنها وزارة الاتصالات.

ولفتت إلى التعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق حملة توعية للمواطنين لكيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية مع تقديم حوافز، وذلك من خلال العمل على إطلاق تطبيق E-Tadweer والذي يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أي منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى الانتهاء من خلال التعاون البناء مع وزارة الاتصالات من رقمنة المحميات الطبيعية، وخاصة محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث لا يحتاج الزائر إلى الحصول على تذكرة للزيارة، وهو ما يسهل على شركات السياحة والسائحين إجراءات زيارة المحميات إلكترونيا حيث تم الانتهاء من المنظومة المتكاملة لتلك المشروع وهي حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وهو ما يسهل أيضا على الوزارة عمليات الضبط والرقابة.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية التعاون بين الاتصالات والبيئة والذي اتسعت رحابه واتخذ العديد من المحاور، حيث تم التعاون في عدد من المجالات من أبرزها التخلص الآمن والعلمي والمنظم للأجهزة الإلكترونية المستهلكة سواء للمؤسسات أو للمواطنين وهو موضوع في غاية الأهمية حيث باتت تلك المخلفات تشكل تهديدا على البيئة.

ولفت إلى أنه قد تم العمل فعليا على هذا الملف وجاري استكمال خطواته لإنجازه ارتكازا على أساليب علمية تضمن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطرها.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية التي يتم من خلالها تنفيذ خطة الدولة لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء الأبراج الخاصة بشبكات ومحطات الهاتف المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتغطيتها على كافة أنحاء الجمهورية بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل والكفاءة والسرعة اللازمة.

وأوضح أنه قد تم خلال الفترة الماضية تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية وجاري التنسيق مع المحليات بشأن أبراج إضافية لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين بالسوق المصري.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية اللازمة لإنشاء أبراج المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لضمان الالتزام بمعايير السلامة الصحية والبيئية مع العمل على تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية والترخيص بما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات؛ مؤكدا على أهمية دور وزارة البيئة في إنشاء تلك الأبراج، ومقدما الشكر للتعاون المثمر والبناء من جانب البيئة في إنجاز هذا الملف.

وبموجب هذا البروتوكول فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من المختصين بجهاز شئون البيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعني بمراجعة الاشتراطات الواردة بالبروتوكول المبرم في 17 فبراير 2005 وفقاً للمستجدات الفنية والعلمية والبيئية وبما يواكب النظم العالمية في هذا الشأن على أن يتم اعتماد نتائج عمل تلك اللجنة من الجهات المعنية، يتم عقب ذلك البدء الفوري في تطبيقها فور انتهاء أعمالها.

وقد اتفق الطرفان على اعتماد التوصيات والمخطط المرفق بها والتي صدرت عن الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين الأطراف المعنية، وذلك فيما يتعلق بسرعة إنهاء إجراءات الموافقات البيئية لإنشاء محطات المحمول، مع العمل على مواجهة أي صعوبات وتذليل العقبات الخاصة بتفعيل أعمال هذا البروتوكول وإجراء المراجعات الدورية له وفقاً للمستجدات الفنية والتكنولوجية الحديثة وبما لا يخل بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وعلى هامش توقيع البروتوكول تفقد الوزيران متحف البريد المصري والذي تم تطويره تمهيدا لافتتاحه؛ ويضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة تبرز تطور دور البريد وخدماته، وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير هذا المتحف وتجديده ورفع كفاءته ليعكس تاريخ مصر العريق.