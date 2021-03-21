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عن عمر يناهز 90 عاما.. وفاة الكاتبة نوال السعداوي

02:26 م الأحد 21 مارس 2021
عن عمر يناهز 90 عاما.. وفاة الكاتبة نوال السعداوي

نوال السعداوي

كتب- مصراوي:

رحلت الدكتورة نوال السعداوي منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ90 عاما.

وقد عانت السعداوى مؤخرا من أزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

والسعداوى واحدة من أشهر الكاتبات المصريات، وقد حققت شهرة عالمية، فكثير من المجلات العالمية تعرفها، وقد رشحتها مؤسسات دولية لجائزة نوبل، حسبما يذكر البعض.

ولدت فى 27 أكتوبر عام 1931، طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، تعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وفي عام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.​

نوال السعداوي حقوق الإنسان وفاة حقوق المرأة

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