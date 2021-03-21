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بسبب قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يشكر شيخ الأزهر

01:36 م الأحد 21 مارس 2021
بسبب قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يشكر شيخ الأزهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على مشروع القانون "المقدم من الأزهر" بشأن الأحوال الشخصية.

وقال السيسي خلال كلمته أثناء الاحتفال بالأم المثالية 2021، اليوم الأحد: "فضيلة الإمام بيكلمني دلوقتي في هذا الأمر وبيقولي الأزهر له مشروع متقدم جدا، وأنا بوجهله كل التحية على هذا الأمر، في النهاية الهدف كله نخلي حياة الناس أفضل وأحسن".

السيسي أحمد الطيب قانون الأحوال الشخصية شيخ الأزهر
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