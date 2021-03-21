أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

تعديل الارتفاعات ومساحة البناء.. تفاصيل ملاحظات النواب على اشتراطات البناء الجديدة

01:27 م الأحد 21 مارس 2021
تعديل الارتفاعات ومساحة البناء.. تفاصيل ملاحظات النواب على اشتراطات البناء الجديدة

أعمال البناء

كتب- محمد نصار:

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ونقيب مهندسي الجيزة، تفاصيل اجتماعات نواب المجلس مع الحكومة من أجل مناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

وقال منصور، لمصراوي، اليوم، إنه جرى التباحث خلال الاجتماعات السابقة حول ارتفاعات العقارات وعرض الشوارع ومساحة البناء من أصل المساحة الإجمالية للمبنى.

وأوضح أن النواب اعترضوا على البناء على نسبة 70% فقط من إجمالي مساحة القطعة السكنية حيث إن ذلك لا يمكن تطبيقه على مختلف الأراضي خاصة ذات المساحة الصغيرة التي إذا تم تطبيق هذا الشرط عليها لن تكون المساحة المتبقية صالحة لإقامة عقار.

وأوضح أن بعض النواب طالبوا الحكومة بزيادة ارتفاعات المباني والتي تتراوح في المتوسط من 3 أدوار وحتى 5.

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن اللجنة ستتقدم بملاحظاتها الكاملة مكتوبة للحكومة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتوقع منصور عدم صدور الاشتراطات الجديدة للبناء قبل شهر على الأقل وذلك حتى يتم التوافق الكامل حولها وتعديل ملاحظات النواب عليها.

اشتراطات البناء إيهاب منصور مجلس النواب ارتفاعات العقارات

الخبر التالى:

بسبب قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يشكر شيخ الأزهر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: الدولة حريصة على خروج قانون الأحوال الشخصية بأفضل صورة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا