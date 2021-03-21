تعديل الارتفاعات ومساحة البناء.. تفاصيل ملاحظات النواب على اشتراطات البناء الجديدة
كتب- محمد نصار:
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ونقيب مهندسي الجيزة، تفاصيل اجتماعات نواب المجلس مع الحكومة من أجل مناقشة اشتراطات البناء الجديدة.
وقال منصور، لمصراوي، اليوم، إنه جرى التباحث خلال الاجتماعات السابقة حول ارتفاعات العقارات وعرض الشوارع ومساحة البناء من أصل المساحة الإجمالية للمبنى.
وأوضح أن النواب اعترضوا على البناء على نسبة 70% فقط من إجمالي مساحة القطعة السكنية حيث إن ذلك لا يمكن تطبيقه على مختلف الأراضي خاصة ذات المساحة الصغيرة التي إذا تم تطبيق هذا الشرط عليها لن تكون المساحة المتبقية صالحة لإقامة عقار.
وأوضح أن بعض النواب طالبوا الحكومة بزيادة ارتفاعات المباني والتي تتراوح في المتوسط من 3 أدوار وحتى 5.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن اللجنة ستتقدم بملاحظاتها الكاملة مكتوبة للحكومة خلال الأيام القليلة القادمة.
وتوقع منصور عدم صدور الاشتراطات الجديدة للبناء قبل شهر على الأقل وذلك حتى يتم التوافق الكامل حولها وتعديل ملاحظات النواب عليها.
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