أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

السيسي عن "حياة كريمة": والله العظيم كنت بعمل كده علشان خاطر المرأة المصرية

01:14 م الأحد 21 مارس 2021
السيسي عن "حياة كريمة": والله العظيم كنت بعمل كده علشان خاطر المرأة المصرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ميادرة حياة كريمة كانت من أجل المرأة المصرية في الأساس.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، اليوم الأحد: "موضوع حياة كريمة، الإجراءات اللي اتعملت في كل الإسكان الخطر أوي ده، والناس اللي كانت موجودة في ظروف إقامة مش طيبة، والله العظيم كنت بعمل كده علشان خاطر الست وولادها".

وتابع الرئيس: "ده في إطار المروءة من الرجل الحقيقي للمرأة مفروض كرجل من غير ما حد يتكلم أو المرأة تطلبه نتكلم فيه، بدأنا ناخد أهلنا من المناطق دي ونحطهم في سكن يليق بيهم".

وأوضح الرئيس السيسي: "في حياة كريمة بدأنا من سنتين ووجدنا الاحتياج إلى أخذ قفزة كبيرة أوي، الحصر الأول لعدد الوحدات اللي محتاجين نعمل فيها أعمال تليق بالأسر تصل لـ 100 ألف وحدة في 1500 قرية".

وواصل: "الهدف إن السيدات المصريات في الريف لا تعاني من الحاجة، باقي الأمور الأخرى زي الصرف الصحي والغاز لو أمكن وغيرها إحنا حريصين نعمل ده.. رئيس الوزراء بيقولي لما لجأنا للأرقام إنه بدل 150 مليار جنيه لـ 1500 قرية في المرحلة الأولة ممكن نصل لـ 200 مليار وشوية".

واختتم الرئيس السيسي: "إن شاء الله متصور إن الحكومة والدولة قادرة على تدبير الأموال دي، لتحسين حياة ما يقرب من 55 أو 60 مليون إنسان في المناطق دي وعلى رأسهم الست المصرية".

الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة المصرية السيسي مبادرة حياة كريمة احتفالية تكريم الأمهات المثاليات الأم المثالية عيد الأم

الخبر التالى:

السيسي يكشف عن دعاء يردده مع اقتراب أي موجة لكورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: الدولة حريصة على خروج قانون الأحوال الشخصية بأفضل صورة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا