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ارتفاع الحرارة وأتربة وشوائب.. الأرصاد تعلن طقس 4 أيام مقبلة - صور

11:45 ص الأحد 21 مارس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ثم تعاود التراجع مرة أخرى بداية من يوم الخميس.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة تصل على القاهرة لـ33 درجة، على أن تكون ذروة الارتفاع يوم الثلاثاء والأربعاء، لافتًا إلى أن فارق درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ10 إلى 12 درجة.

وأشار إلى أن الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة بسبب منخفض جوي صحراوي بشرق ليبيا يؤثر على المناطق الغربية، يمتد تأثيره إلى القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية، لافتًا إلى أن المنخفض الجوي يتسبب في نشاط رياح مثير للأتربة خاصة على المناطق الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وحذر، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وأوضح أن الظاهرة المؤثرة هي الأتربة والشوائب العالقة نهارا، كما تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية كافة.

وتابع: "نتوقع انخفاضا في الحرارة مرة أخرى ابتداء من الخميس تصل قيمته إلى 10 درجات لتبلغ 23 درجة على القاهرة".

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرياح الاتربة محمود شاهين مركز التنبؤات والتحاليل الطقس

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