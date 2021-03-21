بث مباشر.. السيسي يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية
كتب- محمد نصار:
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت أمس عن القائمة الكاملة للأمهات الفائزات بالأم المثالية لعام 2021.
وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي، باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021 خلال الفترة من 27 يناير وحتى 14 فبراير في مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.
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