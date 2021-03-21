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​​"السياحة والآثار" تنظم زيارات للفوج الأول لقطار الشباب للأماكن الأثرية في الأقصر

03:00 ص الأحد 21 مارس 2021
​​"السياحة والآثار" تنظم زيارات للفوج الأول لقطار الشباب للأماكن الأثرية في الأقصر

فوج قطار الشباب

نظمت وزارة السياحة والآثار، السبت، عددًا من الجولات لفوج قطار الشباب في العديد من المناطق السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر، تضمنت زيارة معبد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش ومعبد الدير البحري والبر الغربي.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة وزارة السياحة والآثار نحو دفع وتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع، خاصة الأطفال والشباب من خلال تنظيم مثل هذه الرحلات التوعوية إلى المناطق السياحية والأثرية المختلفة بما يساهم في تعريفهم بصورة أكبر على تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة وتعزيز فخرهم وانتمائهم لبلادهم.

وأعرب الشباب عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارات والتي وصفوها بالممتعة حيث أنها قدمت لهم فرصة للتعرف على تاريخ بلادهم بصورة أكبر، ومشاهدة المعالم السياحية والأثرية المختلفة والمتنوعة لمصر، كما حرصوا على تسجيل كافة فعاليات زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.


فوج قطار الشباب وزارة السياحة الأقصر الأماكن الأثرية معبد الكرنك
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