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​هيئة الأرصاد: الشتاء انتهى.. و4 ظواهر تشهدها البلاد طوال 92 يومًا

10:11 م السبت 20 مارس 2021
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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بداية من اليوم السبت، في تمام الساعة 1:37 دقيقة ظهرًا، انتهى فصل الشتاء فلكيًا، وبدأ فصل الربيع الذي يستمر طوال 92 يومًا و17 ساعة و54 دقيقة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم أن أهم ما يميز فصل الربيع 4 صفات رئيسية:

1- تتعامد الشمس على خط الاستواء.

2- يتساوى الليل والنهار.

3- يكون فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي والخريف في نصف الكرة الجنوبي.

4- يبدأ التسخين الحراري وتحرك المنخفضات الحرارية حيث ترتفع درجة الحرارة العظمى على غير العادة.

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