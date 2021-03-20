زعيم الأغلبية البرلمانية يشارك في احتفالية "حماة الوطن" لتكريم الأمهات المثاليات

(مصراوي):

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، بفندق تريومف، والتي نظمها حزب حماة وطن برئاسة الفريق جلال هريدي.

وبحسب بيان للحزب، تأتي الاحتفالية بهدف تعميق التواصل والتقارب مع كافة الأحزاب وبناء جسور قوية من العلاقات لتصب في صالح إثراء الحياة السياسية، التي تشهد انتعاشة وحالة تطور كبيرة للغاية، وإظهار حجم العلاقة التي تربط الأحزاب المصرية.

ويشارك في الحفل الفريق أسامة الجندي، نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، والدكتورة راندا مصطفى أمينة المرأة، وأحمد العطيفي أمين التنظيم، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ.

كما شارك عدد كبير من قيادات الحزب وأعضائه وأعضاء البرلمان ومجموعة من الشخصيات العامة والسياسية.

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