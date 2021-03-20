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طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

07:33 م السبت 20 مارس 2021
طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، نهاية الأسبوع الجاري بداية من الأربعاء 24 مارس وحتى الجمعة 26 مارس.

وأوضحت الأرصاد، أنه اعتبارا من الأربعاء 24 مارس تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 لـ 8 درجات على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا، بارد ليلا.

وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد على النحو التالي:

الأربعاء 24 مارس:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

الخميس 25 مارس:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الجمعة 26 مارس:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية

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