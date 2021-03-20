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بـ52 مليون جنيه.. هيئة الدواء: ضبط 6 ملايين قرص دواء مهرب وغير مسجل

07:26 م السبت 20 مارس 2021
بـ52 مليون جنيه.. هيئة الدواء: ضبط 6 ملايين قرص دواء مهرب وغير مسجل

حملات التفتيش

كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن حملات التفتيش المفاجئ من خلال مفتشي الهيئة في الفترة من نوفمبر 2020 وحتى مارس 2021، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة ومنتهية الصلاحية، والمهربة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية بعضها مرخص والآخر غير مرخص.

وصرح الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن تلك الفترة شهدت تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات وأماكن تخزين الأدوية لضبط سوق الدواء والرقابة على صرف الأدوية المخدرة وضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة، وأن الحملات جاءت بالتنسيق مع: الرقابة الإدارية، الإدارة العامة لمباحث التموين، الإدارة العامة لمباحث المخدرات، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الإدارة العامة للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، ومفتشي الصيدلة بالمحافظات.

وأشار الدكتور يس رجائي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، إلى أن ضبطيات الأدوية تضمنت العديد من الأدوية المهربة، ومنتهية الصلاحية، والمحظور بيعها بالصيدليات العامة، وذلك بأماكن غير مرخصة منها مخازن، وأماكن ملحقة بصيدليات دون ترخيص.

وأضاف أن كمية المضبوطات بلغت، وفق أرقام تقريبية، 6 ملايين قرص دواء مخالف، وذلك من خلال 12 ألف ضبطية، وأن إجمالي القيمة المالية للمضبوطات قد بلغت 52 مليون جنيه.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري.

هيئة الدواء المصرية دواء مهرب وزارة الصحة الأدوية المخدرة الإدارة العامة لمباحث المخدرات الإدارة العامة لمباحث التموين

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