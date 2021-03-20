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أسعار مخفضة 30%.. إقبال على منتجات "الزراعة" بمعرض الزهور -صور

04:48 م السبت 20 مارس 2021
أسعار مخفضة 30%.. إقبال على منتجات "الزراعة" بمعرض الزهور -صور

معرض الزهور

كتب- أحمد مسعد:

رصدت عدسة "مصراوي" إقبالًا ملحوظًا على جناح قطاع الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، أحد الجناحات المشاركة في معرض الزهور، بغرض شراء المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية والسعر المناسب، مع وجود هدايا على بعض المنتجات بمناسبة عيد الأم.

وقال المهندس أحمد فتحي، مدير عام التسويق بالزراعات المحمية، إن عدد منافذ الزراعات المحمية يبلغ 30 منفذًا و6 عربات متنقلة، موضحًا أنه تمت مضاعفة الكميات المطروحة وزيادة هذا العدد تحت إشراف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأصاف فتحي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن جناح الزراعة المحمية يستقبل آلاف المواطنين يوميًّا؛ خصوصًا لشراء الياميش والعسل والجبن داخل المعرض، لافتًا إلى أن الإقبال في تزايد على المنافذ الثابتة والمتحركة؛ مما يعزز ثقة المواطن في منتجات وزارة الزراعة.

وأوضح مدير التسويق أن المنافذ تعمل باستمرار، والقطاع يطرح منتجاته بأسعار مخفضة تصل إلى30% عن منافستها، مؤكدًا أن الهدف ليس الربح؛ بل توفير السلع بأسعار متوازنة لرفع العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار فتحي إلى استمرار عمل المنافذ قبل ومنتصف وآخر شهر رمضان وطوال العام، مضيفًا: نتبع كل الإجراءات اللازمة للحد من الزحام داخل المنافذ، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامات والنظافة وتعقيم سيارات التوريد داخل كل محطة.

جدير بالذكر أن معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان تم تنظيمه على مساحة 14 فدانًا، وهو من أكبر المعارض النباتية في الشرق الأوسط.

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معرض الزهور أسعار مخفضة قطاع الزراعات المحمية وزارة الزراعة

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