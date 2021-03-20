السياحة: توقعات باستئناف الرحلات الإيطالية لمصر اعتباراً من الصيف المقبل

كتب يوسف عفيفي:

عقد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي اجتماعا موسعا، في مدينة شرم الشيخ، مع أعضاء الوفد الإيطالي الذي يضم 140 فردا من ممثلي أكثر من 20 من كبرى منظمي الرحلات السياحية الإيطالية وأهم شركات ووكالات السفر الرئيسية الإيطالية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الصحافة والإعلام الإيطالي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك على هامش زيارة الوفد الإيطالي إلى مدينة شرم الشيخ والتي تستمر خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢١ مارس الجاري لتفقد الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالمدينة.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف، أن الجانب الإيطالي يتوقع استئناف رحلات الطيران العارض من جميع أنحاء دولة إيطاليا إلى مدينة شرم الشيخ والمقاصد السياحية المصرية المختلفة اعتباراً من موسم الصيف المقبل.

وأشار يوسف، إلى أن الاجتماع، ناقش بعض المقترحات والآليات المستقبلية للترويج للسياحة المصرية بصورة أكبر داخل إيطاليا، وبحث سبل التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بدراسة وتقديم الآلية الحالية لمنظومة الحملات المشتركة، والرحلات التعريفية وورش العمل، وذلك لتعزيز الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية باعتبارها مقاصد آمنة بخبرات عالية الجودة، وتقدم مستويات خدمة سياحية ممتازة.

كما تم مناقشة مقترح دعوة بعض المشاهير وعدد من المدونين السياحيين من إيطاليا لزيارة مصر خلال الفترة القادمة ضمن آليات التسويق التي تعتمد عليها الهيئة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الإيطالي بالمقومات السياحية والأثرية العديدة التي تمتلكها مصر ولا سيما في ظل تميز المنتج السياحي المصري بتنوعه وثرائه بما يلبي مختلف احتياجات السائحين بشرائحهم المختلفة.