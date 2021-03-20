بعد شفائها من كورونا.. فريدة الشوباشي تعود لمنزلها مرة أخرى وتؤكد: محتاجة راحة
كتب- مينا غالي:
أعلنت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عودتها للمنزل مرة أخرى بعد تمام شفائها من فيروس كورونا، وقضائها فترة بالمستشفى منذ إصابتها.
وقالت الشوباشي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم: " الحمدلله رجعت البيت بس محتاجة راحة.. وباحبكم".
ومنذ أسبوع تقريبًا، أعلنت الشوباشي قرب شفائها من فيروس كورونا، وكتبت عبر صفحتها: "صباح الخير على كل حبابيبي، أنا بشكركم جميعا على سؤالكم عليّ، وآسفة لعدم قدرتى على الرد، وبطمنكم إني في تحسن كبير بفضل الله، وقريبا نلتقى".
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