"نحو ميثاق شرف للإعلام الرقمي".. مائدة مستديرة بمؤتمر "إعلام القاهرة"

القاهرة - مصراوي:

تستضيف كلية الإعلام جامعة القاهرة مائدة مستديرة بعنوان "نحو ميثاق شرف للإعلام الرقمي"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها الدولي السادس والعشرين، يومي 24 و25 مارس المقبل.

تناقش المائدة الممارسات الأخلاقية للإعلام الرقمي في محاولة لوضع ميثاق شرف لوسائل الإعلام الرقمية. تدير الجلسة الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة بالكلية، ويقررها خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي.

يشارك في المائدة نخبة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وهم: علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة و الإعلام" مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو - شيفت " ، محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، محمد الباز رئيس تحرير الدستور، عبد اللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم، أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، جمال الشناوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، خالد ناجح رئيس تحرير بوابة دار الهلال، أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وجدي زين الدين رئيس تحرير بوابة الوفد، عصام كامل رئيس تحرير موقع فيتو، محمود المملوك رئيس تحرير موقع القاهرة ٢٤، منال لاشين رئيس تحرير الفجر، أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، ، هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدا، محمد عبد الرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم، بالإضافة إلى مشاركة بعض أساتذة كلية الإعلام في تخصصات مختلفة، يتقدمهم الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بالكلية، والدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة بالكلية، والدكتور حسن عماد مكاوي أستاذ الإذاعة بالكلية، والدكتور عثمان فكري، مدرس الصحافة بالكلية.

يذكر أن المؤتمر العلمي السادس والعشرين لكلية الإعلام يعقد يومي 24-25 من مارس المقبل تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة" برعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويشارك به عدد من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقاته النقاشية والعلمية عدد من كبار الإعلاميين وعدد من أساتذة وخبراء الإعلام العرب والأجانب.