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يبدأ مهامه غدا.. مجلس الشيوخ يناقش ٣ تقارير حول مشروعات قوانين

01:04 م السبت 20 مارس 2021
يبدأ مهامه غدا.. مجلس الشيوخ يناقش ٣ تقارير حول مشروعات قوانين

مجلس الشيوخ المصري

كتب- نشأت علي:

يبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، مهام عمله غدا الأحد، بمناقشة 3 تقارير برلمانية.

ووفقا البيان الصادر عن الامانة العامة لمجلس الشيوخ، سيناقش المجلس خلال جلساته التي تتطلق غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث".

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ويناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن.​

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق ختان الإناث قانون العقوبات

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