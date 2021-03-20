6 سنوات.. التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ 23 عبر قناة "مدرستنا"

البابا تواضروس يستقبل بعض الأسر من عدة إيبارشيات لـ"نوال البركة"

لأي شقة في كل المدن بشروط.. إجابات لأهم 10 أسئلة عن مبادرة التمويل

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) للفصل الدراسي الثاني على القناة التعليمية "مدرستنا".

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، جداول الأسبوع الثالث والعشرين للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، في الفترة من يوم الأحد 21 مارس حتى السبت 27 مارس 2021.

وقالت الوزارة، إن قناة مدرستنا بياناتها كالتالي: "تردد: 12303 أفقي، معدل الترميز: 275، معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.