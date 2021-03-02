وفاة والدة رضوى الشربيني بـ"كورونا".. وتوجه طلبًا لمتابعيها

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، وفاة والدتها السيدة هالة أنور، اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الشربيني عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء اليوم: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يا رب، أمي ماتت، ادعولها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".

وأصيبت والدة رضوى الشربيني، منتصف فبراير الماضي، بفيروس كورونا المستجد.