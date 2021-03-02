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إصابة مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات بكورونا

10:43 م الثلاثاء 02 مارس 2021
إصابة مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات بكورونا

أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعل


أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب صلاح، عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "عايز اشكر كل اللى سأل عليا لإصابتى بكورونا سواء عالواتساب أو بالتليفون أو على الفيسبوك، ومقدرتش أرد عليه لأنى مش قادر أتكلم، الحمد لله، أنا ومراتى والولاد بخير ودعواتكم إن الموضوع يعدى بخير إن شاء الله".

ويشار إلى أن المهندس أيسم صلاح قام بمجهود كبير فى انشاء قواعد البيانات المتعلقة بمبادرة 100 مليون صحة وكذلك عدد كبير من المبادرات ذات الصلة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنفيذ برامج الإصلاح الصحي، وأخيرًا تصميم الموقع الإليكتروني الخاص بتسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا.

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مستشار وزيرة الصحة أيسم صلاح فيروس كورونا

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