الاعتدال الربيعي والقمر الدودي.. 9 ظواهر فلكية خلال شهر مارس

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل 9 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر مارس الجاري.

واستعرض تادرس، على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، أهم هذه الظواهر، والتي يبدأ أولها يوم 3 مارس الحالي، باقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا، على أن تختتم يوم 28 مارس باكتمال القمر، ويعرف عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي.

3 مارس:

اقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا، حيث يقترن المريخ مع الحشد النجمي بلاييدس Pleiades أو الثريا أو (الأخوات السبعة) الموجود في برج الثور.

ويمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة عند دخول الليل في السابعة مساء تقريبا وحتى غروبهما قرب منتصف الليل تقريبا .. ويمكننا رؤية هذا المشهد في الأيام من 2 حتى 6 مارس أما الاقتران الحقيقي سيكون في 3 مارس باذن الله حيث يكون المريخ أقرب ما يمكن للثريا.

5 مارس:

اقتران المشتري وعطارد، حيث يقترن كوكب المشتري مع كوكب عطارد في الصباح الباكر في هذا اليوم، ويمكن رؤية هذا المشهد عند شروقهما في الخامسة صباحا وحتى شروق الشمس، حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس ولا نستطيع رؤيتهما حينذاك.

6 مارس:

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له بمقدار 27.3 درجة قوسية من الشمس .. وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس.

10~11 مارس:

القمر والمشتري وزحل وعطارد، ويمكن رؤية الأجرام السماوية الأربعة (القمر والمشتري وزحل وعطارد) في الصباح الباكر منذ الخامسة صباحا وحتى اشتداد ضوء الشفق من جراء شروق الشمس والذي يخفي هذه الاجرام بالطبع، ويمكن متابعة هذا المشهد أيام 10 و 11 مارس حيث يكون القمر أقرب ما يكون إلى المشتري وزحل يوم 10 مارس، وأقرب ما يكون إلى عطارد يوم 11 مارس.

13 مارس:

القمر الجديد (المحاق)، وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل ، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد او الحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

19 مارس:

اقتران القمر والمريخ ونجم الدبران، وفي ذلك اليوم يقترن هلال القمر مع كوكب المريخ والنجم الأحمر الدبران (عين الثور) الموجود في برج الثور ، ويترائى هذا المشهد في السماء عند دخول الليل في السادسة والنصف مساءا تقريبا وحتى غروب المشهد في الحادية عشر والربع مساءا تقريبا.

20 مارس:

الاعتدال الربيعي، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما، وذلك اليوم هو ذروه فصل الربيع فلكيا في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الجنوبي.

وفي هذا الوقت تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء تماما فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار فيبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا، وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان الدول الواقعة على خط الاستواء ولا يكون لك ظلا على الأرض في ذلك الوقت.

24 مارس:

اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل، حيث يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان.

ويمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل مساءا وحتى غروب المشهد في الثالثة من صباح اليوم التالي، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الامر استخدام تلسكوب او نظارة معظمة.

28 مارس:

اكتمال القمر، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 27 حتى 29 مارس حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 28 مارس بإذن الله بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%.

ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي لأن في هذا الوقت من العام تبدأ ديدان الأرض في الظهور من جديد.

يذكر أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، كما أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.