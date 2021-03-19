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طالب مبارك بإقرار ذمة مالية.. وفاة البرلماني الأسبق سعد عبود متأثرًا بفيروس كورونا

10:57 م الجمعة 19 مارس 2021
طالب مبارك بإقرار ذمة مالية.. وفاة البرلماني الأسبق سعد عبود متأثرًا بفيروس كورونا

البرلماني الأسبق سعد عبود

كتب- نشأت علي:

توفى اليوم الجمعة، البرلماني الأسبق سعد عبود، متأثرًأ بفيروس كورونا، وسيتم تشييع الجنازة قس مسقط رأسه بمحافظة بني سويف.

يذكر أن عبود فاز في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، عن حزب الكرامة وهو عضو الهيئة العليا للحزب، من مواليد ببا بمحافظة بني سويف.

وينتمي سعد عبود، المحامي، لقرية أبو شربان، التابعة للوحدة المحلية لصفط راشين في محافظة بني سويف، وفاز في انتخابات 2012، وخاض الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا، لكن لم يحالفه الحظ.

وكانت أشهر مواقفه في البرلمان عندما طالب الرئيس الأسبق حسني مبارك بتقديم إقرار ذمة مالية.​

سعد عبود فيروس كورونا مجلس الشعب انتخابات مجلس الشعب بني سويف حسني مبارك

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