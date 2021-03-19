أسامة الأزهري يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى استرداد طابا: يوم عظيم في تاريخ مصر

كتب- محمود مصطفى:

تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكافة قادة وضباط وجنود القوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير طابا التي توافق 19 مارس من كل عام.

وتوجه الأزهري في بيان له، بالتحية لشهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير سيناء والحرب على الإرهاب بأراضيها مشيرا إلى دور الدبلوماسية المصرية الحكيمة لتحرير هذه البقعة الغالية والتي استغرقت سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف.

وأكد الأزهري أن ذكرى استرداد طابا تعلمنا الكثير من الدروس في معاني التضحية والمثابرة والتأكيد على صلابة الإرادة المصرية وقدرتها على صيانة التراب المصري، فعادت طابا إلى السيادة المصرية عام 1989 حيث تم رفع علم مصر ليرفرف على آخر بقعة من أرض سيناء موضحًا أنه يوم عظيم فى تاريخ مصر.

ودعا أسامة الأزهري أن يحفظ الله مصر من كل سوء وأن ينعم على بلادنا بالخير والأمان والاستقرار والرخاء.