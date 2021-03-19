​السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة

(مصراوي):

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور في القاهرة.

وصرح المتحدث أن الريس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شينزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق.

واطلع الرئيس على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل من طرق وخدمات شاملة، كما تفقد الرئيس أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، والتقى بإحدى السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها حيث استمع سيادته لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها.

واطلع الرئيس من المسئولين في أحد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس على الموقف التنفيذي لعدد من المحاور والطرق موجهًا بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة آخذًا في الاعتبار الأهمية الكبرى لتلك المحاور في تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل.