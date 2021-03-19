أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الأرصاد: موجة حارة من غدٍ وحتى الثلاثاء المقبل

04:43 م الجمعة 19 مارس 2021
الأرصاد: موجة حارة من غدٍ وحتى الثلاثاء المقبل

موجة حارة تضرب البلاد

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سيبدأ يوم 21 مارس الجاري، وسيكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي.

وأشار شاهين، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أنه اعتبارًا من السبت ستتعرض البلاد لموجة حارة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، ثم ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملحوظ اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية، أن ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل سريع ومفاجىء من سمات فصل الربيع، منوها بأنه يمكن البدء بالتخلي عن الملابس الشتوية الثقيلة بشكل تدريجي مع متابعة النشرات الجوية، حيث أن درجة الحرارة الصغرى مازالت منخفضة.

موجة حارة محمود شاهين هيئة الأرصاد الجوية

الخبر التالى:

مصر للطيران تجدد اعتماد أعلي شهادات السلامة والجودة الـ IOSA
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنان عبد الوهاب خليل.. أحد نجوم "لن أعيش في جلباب أبي"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا