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البابا تواضروس يبحث الأمور الرعوية مع أسقف ديري الأنبا توماس وماربقطر

04:27 م الجمعة 19 مارس 2021
البابا تواضروس يبحث الأمور الرعوية مع أسقف ديري الأنبا توماس وماربقطر

البابا تواضروس

كتب - مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج والخطاطبة ومار بقطر بالخطاطبة.

يأتي هذا في إطار متابعة الأمور الرعوية داخل الأديرة والإيبارشيات المختلفة، إذ يحرص البابا تواضروس على عقد لقاءات دورية مع مختلف مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية.

وكان البابا تواضروس، استقبل أمس الأول عددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية من لبنهم السفير الإماراتي والسفير السويسري والسفير السنغالي والسفير الاسترالي والسفير الألماني، وسفير أفغانستان.

البابا تواضروس ديري الأنبا توماس ومار قطر بالخطاطبة الإيبارشيات الكنيسة القبطية

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