أول تعليق من وزير الإعلام على "خطوات تركيا" تجاه القنوات المعادية لمصر
(بي بي سي):
وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام أسامة هيكل، الخطوة التي اتخذتها السلطات التركية إزاء قنوات مصرية معارضة من اسطنبول بأنها "بادرة جيدة".
ورأى هيكل في تصريحات لـ"بي بي سي" أن الخطوة التركية يمكن أن تخلق مناخًا مشجعًا للحوار بين البلدين وحلّ المشاكل العالقة بينهما منذ سنوات.
وقال إنه "يتوقع أن يلتزم الإعلام المصري بالتهدئة حيال تركيا حتى يسمح بأن يتوفر مناخ ملائم للتفاوض بين البلدين إذا ما كان هناك تفاوض على أي مستوى."
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