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وصول جثمان شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق إلى مسجد الشرطة استعدادا لتشييع الجنازة

12:28 م الجمعة 19 مارس 2021
وصول جثمان شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق إلى مسجد الشرطة استعدادا لتشييع الجنازة

شاكر عبدالحميد وزير الثقافة

مصراوي


وصل منذ قليل، جثمان الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الجمعة، بعد وفاته مساء أمس الخميس، بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.

ويعد الدكتور شاكر عبد الحميد، واحدا من أبرز المثقفين المصريين، وتحمل مؤلفاته خصوصية، ونظرة موسوعية للعلوم والفنون، وله حصور قوى فى الوسط الثقافى.

والدكتور شاكر عبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزورى فى ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.

حائز على جوائز عديدة "جائزة شومان للعلماء العرب الشبان فى العلوم الإنسانية والتى تقدمها مؤسسة عبد الحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، جائزة الشيخ زايد للكتاب فى مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والعرابة.

شاكر عبدالحميد مسجد الشرطة الشيخ زايد جنازة شاكر عبدالحميد

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